شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن تأثير انخفاض الحرارة على محصول المانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - " المانجو "من أشهر الفواكه الاستوائية والمغذية في العالم، وتحظى بشعبية كبيرة ، وتعد مصر واحدة من أهم الدول المنتجة للمانجو في العالم، حيث تزرع مجموعة واسعة من الأصناف المميزة.

وفى التقرير التالى نتعرف على تأثير انخفاض درجات الحرارة على جودة المانجو :

1- على الرغم من كونها من الفواكه الاستوائية إلا أنها تجود في درجة حرارة تتراوح بين 25 إلى 30 درجة مئوية، والحرارة من العوامل المؤثرة على جودة المحصول.

2- نتيجة لانخفاض درجات الحرارة في الأعوام السابقة تذبذبت إنتاجية المحصول.

3- انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى موت الشتلات و احتراقات في الأوراق المتواجدة على الأشجار الكبيرة.

4- تتحول الأفرع إلى اللون الرمادي وتتجعد ومن ثم تجف. نتيجة الصقيع تتجمد المياه في الجذور ويؤدي ذلك إلى موت الجذر وبالتالي موت الشجرة بأكملها.

5- في حالة التزهير لا تتم عملية التخصيب. الانخفاض الشديد في درجات الحرارة يؤدي إلى حدوث إجهاض للأجنة.