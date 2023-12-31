شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل بالثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات البلاغة والحديث والمنطق والتفاضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب النقل الثانوى الازهري امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل الثانوى الازهرى، اليوم الاحد، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى امتحاناتهم في مادتى البلاغة والهندسة ، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم في مادتى الحديث والتفاضل وحساب المثلثات، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم الادبى امتحاناهم في مادتى البلاغة والمنطق، أما الصف الثانى الادبي يؤدون امتحاناتهم في مادتى الحديث والفلسفة.
وفى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى، يتم التحفظ على الهاتف على حالته، مع الاتصال بالمنطقة لإرسال عضو الشئون القانونية لإعمال شئونه واتخاذ اللازم نحو إبلاغ النيابة من عدمه، ويحرر محضر الغش من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر والحرز إلى فرع الشئون القانونية وتسلم صورة من المحضر مع كراسة إجابة الطالب إلى الشئون القانونية، ويسلم أصل والحرز إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، ويحتفظ بالصورة الثانية ضمن مستندات اللجنة للرجوع إليها عند الحاجة.
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