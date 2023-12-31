حصاد 2023.. مهرجانات فنية وفعاليات ثقافية بدار الأوبرا المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت وزارة الثقافة، على مدار عام 2023، عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة التي تُمثل أهم مفردات الخدمة الثقافية التي تسعى الوزارة دائمًا تقديمها للجمهور المصرى بمختلف شرائحه.

وفيما يلي نستعرض حصاد أهم الفعاليات التي نظمتها دار الأوبرا المصرية.

حيث نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، ٨٩٠ فعالية ثقافية وفنية، وتم خلالها تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وصون التراث الفني الإنساني المحلى والعالمي.

كما أتاحت الفرصة لشباب الفنانين للتعبير عن أنفسهم، حيث تم تقديم 150على المسرح الكبير، 155 بالمسرح الصغير، 113 بمسرح الجمهورية، 120 بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، 46 بالمسرح المكشوف، 80 بمسرح أوبرا دمنهور، 56 بمعهد الموسيقى العربية، و2 بمسرح النافورة، إلى جانب 14 ليلة للدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدولى للموسيقى والغناء.

كما استمر النشاط الفكري والثقافي المتمثل في صالون الأوبرا الثقافي من "الأمسيات الشعرية، اللقاءات الفكرية، الندوات العامة، نادي السينما، نادي فنون الأوبرا"، فى تحقيق أهدافه الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية، ووصل عددها إلى 82 نشاطًا بمسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بجانب 72 معرضًا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية "صلاح طاهر وزياد بكير" بالمكتبة الموسيقية.

واستضافت مسارح دار الأوبرا خلال العام العديد من المهرجانات الدولية منها: مهرجان المسرح العالمي لأكاديمية الفنون، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، احتفالية جائزة الدولة للمبدع الصغير، حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، ملتقى أولادنا الدولي السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة، احتفالية 80 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، احتفالية الملتقى الدولي لفنون الخط العربي، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، مهرجان القاهرة للفيلم القصير، مهرجان جمعية الفيلم وغيرها.