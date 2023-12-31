وزير الطيران يهنئ العاملين بالعام الجديد ويطالبهم بعدم الانسياق للشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

طالب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، جميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة والإبتعاد عن كل ما يؤثر على منظومة العمل.

جاء ذلك في رسالة للوزير من أجل تهنئة العاملين بالعام الجديد ، وقال الفريق محمد عباس أتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني وأسرهم الكريمة بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، داعيا الله عز وجل أن يجعله عام خير وسعادة علينا جميعاً وعلى مصرنا الحبيبة.

ووجه الفريق محمد عباس الشكر الي جميع العاملين كل في تخصصه على الجهود المبذولة بمنتهى التفاني والإخلاص في العمل ، سائلا الله عز وجل أن يكتب لنا دائما الخير ودوام التوفيق، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا متمنيا لكم عامًا سعيدًا يعم فيه الأمن والسلام على وطننا الغالي والعالم أجمع.