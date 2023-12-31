شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد السنوى لقطاع المعامل والجودة بشركة مياه الجيزة لعام 2023.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة برئاسة المهندس منصور بدوي، عن الحصاد السنوي لقطاع المعامل والجودة لعام 2023، مؤكدة سعيها المستمر لتطوير منظومة الجودة من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية واستخدام الأجهزة المعملية الحديثة بمجال الجودة والمعالجة.

وجاء الحصاد السنوي لقطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لعام 2023، على النحو التالي:

-رفع وتحليل 202.720 عينة من طرود شبكات مياه الشرب.

-رفع وتحليل 6837 عينة من عينات الصرف الصناعي.

-رفع وتحليل 1845 عينة من مياه الصرف الصحي.

-تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطات (مياه إمبابة - مياه جزيرة الذهب - مياه توسعات جزيرة الذهب - مياه البدرشين - مياه الصف - مياه العياط - مياه الحوامدية - صرف زنين - صرف البدرشين).

-اعتماد وتجديد شهادة الأيزو الدولية 17025 لمعامل (مياه إمبابة - المعمل المركزي للمياه - مياه جزيرة الدهب - معالجة زنين - معالجة أم دينار - جار تأهيل معمل الصرف الصناعي ومياه الجيزة والحوامدية والعياط).

-اعتماد شهادة مأمونية المياه لمحطات (مياه جزيرة الدهب وإمبابة والحجارة وأوسيم والحوامدية والعياط ومنشأة القناطر ومحطة معالجة أم دينار والبدرشين).

-حصول الشركة على المستوى الأول في التقييم السنوي للشركة القابضة مرتين على التوالي في إنجاز المستهدف السنوي للعام المالي 2021/2022 و2022/2023، وحصول إدارة الصرف الصناعي على المركز الثاني بمسابقة الشركة القابضة لإدارات الصرف الصناعي.

-استدامة توفيق الوضع البيئي لمحطات المعالجة وتقديم خطة الإصحاح البيئي لمحطة مياه الجيزة وجزيرة الذهب، وجار الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لمحطات المياه تماشيًا مع متطلبات وزارة شئون البيئة.

-إنشاء المعمل المركزي للصرف الصحي والإدارات التابعة له وإمداد المعمل بأحدث الأجهزة الحديثة بتمويل من المنحة الألمانية giz والشركة.

-تدريب 363 من العاملين بالقطاع، منهم: 189 كيميائي، 114 فني، و60 عامل.