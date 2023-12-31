شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل استعدادات وزارة الرى لموسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجراءات الاستعداد للموسم الصيفي القادم وتطوير منظومة صيانة الترع والمنشآت المائية وإدارة وتوزيع المياه .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- إعادة تفعيل أقسام توزيع المياه بالإدارات العامة للري ، وتدريب المهندسين على أعمال توزيع المياه .

2- تشكيل لجان للمرور على البوابات ومتابعة أعمال الصيانة الجارية لها ، ورفع كفاءة معدات الصيانة الوقائية

3- الانتهاء من أعمال الصيانة الحرجة للبوابات فى بداري الوقت لضمان الاستعداد الأمثل للموسم الصيفي.

4- قيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بعرض رؤية متكاملة لأعمال صيانة المنشآت المائية والترميمات البسيطة.

5- إدخال بيانات عقود التطهيرات على قاعدة البيانات المُعدة لذلك ، وقيام قطاع التخطيط بعرض ما يتم إدخاله من بيانات بصفة دورية.

6- ربط الحوافز والمكافآت التي يتم صرفها للإدارات المركزية والعامة للرى بالمحافظات بمدى التميز غير الإعتيادي في تنفيذ المهام المنوطة بها.