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تعرف على تفاصيل استعدادات وزارة الرى لموسم الصيف

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القاهرة - سامية سيد - ناقش الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجراءات الاستعداد للموسم الصيفي القادم وتطوير منظومة صيانة الترع والمنشآت المائية وإدارة وتوزيع المياه .

 

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

 

 

1- إعادة تفعيل أقسام توزيع المياه بالإدارات العامة للري ، وتدريب المهندسين على أعمال توزيع المياه .

 

2- تشكيل لجان للمرور على البوابات ومتابعة أعمال الصيانة الجارية لها ، ورفع كفاءة معدات الصيانة الوقائية

 

3- الانتهاء من أعمال الصيانة الحرجة للبوابات  فى بداري الوقت لضمان الاستعداد الأمثل للموسم الصيفي.

 

4- قيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بعرض رؤية متكاملة لأعمال صيانة المنشآت المائية والترميمات البسيطة.

 

5- إدخال بيانات عقود التطهيرات على قاعدة البيانات المُعدة لذلك ، وقيام قطاع التخطيط بعرض ما يتم إدخاله من بيانات بصفة دورية.

 

6- ربط الحوافز والمكافآت التي يتم صرفها للإدارات المركزية والعامة للرى بالمحافظات بمدى التميز غير الإعتيادي في تنفيذ المهام المنوطة بها.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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