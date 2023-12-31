شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات لا تعرفها عن الدواجن.. مناسبة للعديد من الأنظمة الغذائية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية الدواجن كمصدر للبروتين:
1- تتميز بقيمة غذائية عالية، حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتين بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة مثل الفيتامينات والمعادن .
2- يتميز البروتين الموجود في الدواجن بسهولة هضمه وامتصاصه في الجسم وهذا يعني أنه يمكن للجسم استخدامه بشكل فعال لبناء وتجديد الأنسجة وتلبية احتياجات البروتين اليومية.
3- تحتوى الدواجن على نسبة أقل من الدهون وهذا يعني أنه يمكن الاستمتاع بالفوائد الغذائية للبروتين دون زيادة كبيرة في استهلاك الدهون المشبعة التي قد تؤدي إلى زيادة المخاطر.
4- الدواجن من المصادر الغذائية المناسبة للعديد من الأنظمة الغذائية المختلفة فهي توفر خيارات منخفضة الدهون لمن يسعون لخفض استهلاك الدهون و يتبعون نظامًا غذائيًا غير نباتي.
5- الدواجن من المصادر البروتينية التي تتمتع بقيمة اقتصادية جيدة فهي عادة متاحة بأسعار معقولة وقابلة للشراء بسهولة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للعديد من الأشخاص.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز