شكرا لقرائتكم خبر عن الشبورة المائية تغطي طريق الإسكندرية الزراعي صباح اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غطت الشبورة المائية، طريق الإسكندرية الزراعي صباح اليوم الأحد، وسط استقرار حركة السير لقائدي السيارات في الاتجاهين.

ورصدت كاميرا الخليج 365، الشبورة المائية التي تغطي الطريق، بمدينة طوخ، في محافظة القليوبية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة احيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

,يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أيضا أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) تمتد خفيفة الي مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث (20 تقريبا) على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر، والبحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج 1: 1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.