شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين : إنشاء 85 صومعة بتوجيهات الرئيس السيسى للحفاظ على الأقماح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة بها قطاعات كثيرة منها التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والمطاحن، كما ان الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات والتدابيرمن شأنها ضبط الأسواق والأسعار بدأت بإنشاء عدد كبير من المناطق اللوجستية والمستودعات الاستراتيجية الكبيرة لتقليل الفاقد والهادر، كما تم انشاء اكثر من 85 صومعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على القمح من التلف، وطورت المطاحن لتعمل بنظام السلندرات، واستطاعت تطوير مصانع السكر والزيوت.

وأضاف وزير التموين خلال لقاءه بطلاب مدارس النيل الدولية فرع السادس من أكتوبر أن الوزارة قامت بضخ كميات كبيرة من سلعة السكر لطرحها بالأسواق بهدف زيادة المعروض.

وقال احمد كمال معاون معالي الوزير والمتحدث الرسمي أن الوزير وجه المسئولين بالوزارة بشرح التفاصيل العامة للطلاب لتعريفهم بالدور المنوط بهم لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير السلع، بالإضافة الى قيامهم بعمل جولة للطلاب لمعرفة الأنشطة التي تمارسها الوزارة وشملت مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والإمكانيات التكنولوجية الموجودة .