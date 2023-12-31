اختناق أم وأطفالها الثلاثة في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت أم وأطفالها الثلاثة بحالات اختناق بمركز الصف جنوب الجيزة اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات اختناق بقرية أبو سلام.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ مدعومة بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص إصابة شيماء عاطف ٣٥ سنة، وأطفالها ملك عماد ١٠ سنوات، رؤية عماد ٧ سنوات ونور عماد عام ونصف بحالات اختناق.

نقل المصابون إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.