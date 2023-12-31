شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تنسحب من مدينة ومخيم طولكرم بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن قوات الاحتلال تنسحب من مدينة ومخيم طولكرم بالضفة الغربية. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعين فى حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وبالقرب من مدخل حارة المنشية. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فى صفوف المواطنين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، تركزت فى حارة المحجر.

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