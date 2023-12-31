شكرا لقرائتكم خبر عن تخبط إسرائيلى.. تعديلات فى الحكومة تطيح بإيلى كوهين من وزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، الأحد، الإطاحة بوزير خارجية الاحتلال أيلى كوهين من منصبه عقب تصريحاته التى أكد فيها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية بالكامل حول هجوم 7 أكتوبر الماضى الذى شنته الفصائل الفلسطينية فى غزة على مستوطنات الغلاف.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية فى بيان مقتضب لها، أنه تقرر إسناد حقيبة وزارة الخارجية إلى الوزير يسرائيل كاتس، وذلك بإسناد حقيبة وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أيلى كوهين.