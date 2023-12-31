شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 180 شاحنة مواد إغاثية لغزة واستقبال 145 حملة الجوازات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الأحد فتح معبر رفح الحدودى بين مصر وقطاع غزة ودخول دفعات جديدة من شحنات مواد الإغاثة واستقبال الجرحى والمصابين وحملة الجوازات الأجنبية.

وأوضحت بيانات حركة المرور بالمعبر اليوم الأحد أنه تم إدخال 180 شاحنة من الجانب المصرى إلى الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح لتبدأ مسار إجراءات دخولها لقطاع غزة وتسليمها عن طريق الهلال الأحمر المصرى للهلال الأحمر الفلسطينى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين فى غزة.

نقلت الشاحنات مساعدات إنسانية ومواد إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه الشرب، ومستلزمات مستشفيات مقدمة من مصر ودول عربية وصديقة ومنظمات إغاثة أممية، وسبق أمس السبت وتم مرور 138 شاحنة.

كما شهد معبر رفح اليوم استعداد الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر المصرى لنقل حالات مرضية لجرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة مقررا نقلهم عن طريق سيارات إسعاف مجهزة ترتكز فى معبر رفح للمستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات القادمة من غزة وهى مستشفيات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد بشمال سيناء ومستشفيات بالإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة، وتم استقبال 8 جرحى فلسطينيين حُوِّلُوا من مستشفيى ناصر والأقصى فى قطاع غزة للعلاج فى المستشفيات المصرية برفقة 9 مرافقين لهم.

وفى ذات السياق بدأ استقبال دفعة جديدة من حملة الجوازات الأجنبية المغادرين لقطاع غزة والذين يتواصل يوميا مرورهم، وخصص اليوم لاستقبال دفعة جديدة من حملة الجوازات المصرية، وعددهم 145 شخصا جاريًا إنهاء إجراءات دخولهم تباعا إلى جانب 65 فلسطينيا.

وفى مطار العريش يتواصل استقبال طائرات نقل مساعدات لغزة، ويستعد المطار اليوم لاستقبال طائرة مساعدات قادمة من فرنسا يرافقها وفد فرنسى رفيع المستوى، حيث سيكون فى استقباله خلال وصوله إلى مطار العريش الدولى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات، حيث سيزور الوفد المستشفى الفرنسى العائم فى الرصيف الجديد بميناء العريش البحرى الذى خصصته فرنسا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.