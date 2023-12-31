شكرا لقرائتكم خبر عن تنضم رسميا للبحرية المصرية.. وصول الفرقاطة "القدير" إلى قاعدة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار ما تنفذه القوات المسلحة من استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسية ومختلف الأسلحة التخصصية وفقاً لرؤية القيادة السياسية بما يعظم من قدرات وإمكانيات القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن القومى المصرى، وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الفرقاطة " القدير" من طراز (MEKO-A200) ، بعد إتمام إجراءات استلامها بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحرى المصرى، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وفى تقليد بحرى أصيل شاركت عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر فى تنفيذ إستعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية احتفالاً باستقبال الفرقاطة "القدير".

وتمثل الفرقاطة " القدير" إضافة تكنولوجية وقدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية كونها تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح المتطورة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة واقتدار، وبما يدعم إمكانات القوات البحرية القتالية، بهدف تحقيق القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والسيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

كما ألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطاقم الفرقاطة، مشيداً بقدرتهم على تحقيق أقصى درجات التميز فى إستيعاب المنظومة القتالية والتكنولوجية الحديثة بالفرقاطة خلال فترة الإعداد.

حضر مراسم الاستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من قادة القوات البحرية وعدد من طلبة الكلية البحرية وطلبة الجامعات، والمدارس وعدد من أهالى محافظة الإسكندرية.