وزير الثقافة تفتتح معرض الفن من أجل التنمية المستدامة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرض الفن من أجل التنمية المستدامة، بحضور ليلى كمال الدين، حرم أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الدكتور محمد السريحي، رئيس المجلس العربي للابتكار، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

كما حضر الافتتاح أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين وأعضاء الاتحاد العربي للتنمية المستدامة.

وتم تسليم شهادة تكريم للفنانين المشاركين، وتكريم النقابة ليلى أبو الغيط، بإهدائها درع النقابة، وكذلك تكريم المجلس العربي للابتكار لها وإهدائها درع الاتحاد.

وأهدى الفنان الكبير المصور خالد خضر، مصور الحرمين، صورة للمسجد النبوي، لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

حضر المعرض الفنان عبد السلام عيد، والدكتورة فيروز سمير، والدكتورة عليه عبد الهادي، والدكتور عبد المنعم الحيوان، والدكتور طارق صالح، والدكتور ميسون قطب، والدكتور عبير عبده، والدكتور أمنية يحيى، ورئيس ليونز جاردن سيتي، ديدي السوارني، والدكتور سهير حواس، والدكتورة ميناس محمود، ومن السعودية منصور المطيري ومها الكافي وهند التركستاني، ومن الكويت خالد مشعل وعدد من فناني الدول العربية.