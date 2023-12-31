جمعوا 15 مليون جنيه.. سقوط مستريح وزوجته في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تاجر وزوجته لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 15 مليون جنيه عدد من المواطنين بالفيوم بدعوى توظيفها.

كان مركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم، تلقى بلاغًا من (8 أشخاص) بتضررهم من (تاجر مواد غذائية وزوجته - مقيمان بدائرة المركز ولهما محل إقامة آخر بالجيزة) لتحصلهما منهم على مبالغ مالية بإجمالي (15 مليون و130 ألف جنيه) منذ عام نظير استثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنهما تعثرا فـي السداد، ولم يتمكنا من رد أصل المبلغ .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا بتعثرهما نتيجة تعرضهما لخسارة في مجال تجارة المواد الغذائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.