استعانوا بدجالة.. تفاصيل البحث عن "الكنز الملعون" داخل حظيرة مواشي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس أربعة أشخاص من بينهم سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل حظيرة مواشي ببولاق الدكرور.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيام 3 أشخاص وسيدة لأحدهم "معلومات جنائية" بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم ضبطهم وعثر داخل المزرعة على حفرة بداخلها مياه جوفية وكذا ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وبحوزة السيدة كمية من البخور، وأوراق مدون عليها عبارات غير مفهومة.

وبمواجهتهم، قرر مالك المزرعة بقيامه بالاستعانة بباقى المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقي المتهمين أقواله، وقررت السيدة بقيامها بالنصب على راغبي التنقيب عن الآثار عن طريق إيهامهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد مكان الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم حيال الواقعة.