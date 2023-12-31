سقوط لص الهواتف والحقائب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

7 وقائع سرقة محمول قادم رجال المباحث إلى لص الهواتف والحقائب بالجيزة.

تحريات المباحث أكدت أن عاطلا له معلومات جنائية مقيم دائرة قسم شرطة الجيزة يزوال نشاطا إجراميا بسرقات الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بالطريق العام.

يستخدم المتهم دراجة نارية متخذاً من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وأمكن ضبطه.

اعترف بارتكابه 7 وقائع بدائرة القسم (3 هواتف محمول – 4 حقائب بداخلهم مبالغ مالية)، وإنفاقه المبالغ المالية وتخلصه من الحقائب، وأرشد عن الهواتف المحمولة بمسكنه، والدراجة النارية المستخدمة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.