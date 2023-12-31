ساقطة كلمة السر.. تفاصيل ذبح "عريس العياط" داخل عشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة ملابسات مقتل عامل عثر عليه مذبوحا وسط أرض زراعية بالعياط.

"إلحقونا في واحد مدبوح" صدفة قادت أحد المارة لاكتشاف جثة قتيل وسط الزراعات بمركز العياط جنوب الجيزة ليهرع الأهالي بنقله إلى المستشفى لإنقاذه لكنه وصل جثة هامدة.

وجه العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد علي مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين.

جهود البحث والتحري لضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بينت أن المجني عليه يدعى "أحمد.م.ٌ" متزوج منذ 5 شهور مقيم قرية السعودية، وأنه قتل ذبحًا وطعنات متفرقة بالجسم.

تحريات الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط ومعاونه الرائد باسم أبو الدهب توصلت إلى أن خلافا بين المجني عليه والمتهم على فتاة ساقطة تطور إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم عليه بسلاح أبيض "مكواه" فأرداه قتيلا.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث العياط من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأقر بالجريمة "كان عايز ينصب عليا ويقتلني".

لجمع المعلومات بدءًا باستجواب أسرة القتيل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الجريمة مرورًا بتفريغ كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة وفحص وجود أي خلافات ثأرية أو تجارية بينه وبين آخرين ترقى للقتل.

الشرطة أودعت الجثمان ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.