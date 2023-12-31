شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مترو إمبابة تستقبل الركاب غدا.. شاهد أحدث تصوير لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أحدث صور لمحطة مترو امبابة، المقرر تشغيلها غدا الاثنين تجريبى بركاب، مع أول أيام العام الجديد 2024، ضمن 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتى تخدم سكان المناطق المجاورة لشارع المطار، ومناطق عزبة الصعايدة.

ومحطة إمبابة هى ثانى محطة بالمرحلة، وهى محطة علوية، وتقع بشارع المطار عند مزلقان قطار الصوامع وتخدم سكان شارع المطار والمناطق المحيطة ومنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة فقد تقرر بدءا من صباح غد الاثنين الموافق 1 يناير 2024 التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

جدير بالذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.