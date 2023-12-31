شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدًا تشغيل 6 محطات مترو بالخط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تشغيل 6 محطات مترو بالخط الثالث غدًا.

وزير النقل يعلن تشغيل 6 محطات مترو بالخط الثالث غدا

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة فقد تقرر بدءا من صباح غد الاثنين الموافق 1 يناير 2024 التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محــور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية فخامة الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

الحكومة تنفى رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير داخل مصر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير داخل مصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرصد أي إصابات بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير داخل مصر، مشددةً على امتلاك قطاع الطب الوقائي –التابع للوزارة- منظومة رصد متكاملة وبائياً ومعملياً لفيروسات الأنفلونزا، والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، والتي تعد الأقوى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتم من خلالها رصد نشاط الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير معتاد، مُشيرةً إلى أن تلك المنظومة لم ترصد أي تحورات أو سلالات جديدة لفيروس أنفلونزا الخنازير، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

جينا نعايدكم بالعيد.. رسائل إنسانية من أطفال مصر لإخوانهم الفلسطينيين.. فيديو وصور

"جينا نعيدكم بالعيد.. نسألكم ليش ما في عنا لا أعياد ولا زينة.. يا عالم أرضي محروقة.. أرضي حرية مسروقة".. هي كلمات أغنية أعطونا الطفولة للمغنية اللبنانية ريمي بندلي، وهى من الأغاني التي تعبر عن معاناة الأطفال في الحروب في البلدان العربية المختلفة ومنها سوريا والعراق ولبنان وفلسطين.

مادة سحرية بالقانون تمنح الحكومة التصالح فى أى مخالفات يستحيل إزالتها

منحت مادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء، رئيس الحكومة التصالح لأي مخالفات يصعب إزالتها، وهذه المادة وصفها أعضاء مجلس النواب بـ"المادة السحرية" أثناء مناقشة القانون بالجلسات العامة وسط حضور الحكومة.

معلومات الوزراء: 88% من مواطنى 12 دولة يرون عائدات السياحة مهمة لاقتصاد بلادهم

في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على آراء مواطني دول العالم إزاء القضايا المختلفة التي تم استطلاع آرائهم بخصوصها، فضلاً عن التعرف على التوجهات العالمية بشأن الموضوعات التي تهم الشأن المصري أو العربي، أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة من أبرز نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها تلك المراكز، في مختلف المجالات، على مدار عام 2023.

وزارة الصحة: علاج 4 ملايين مصاب بفيروس سى وفحص 60 مليون مواطن

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إنجازاتها وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية مؤكدة أنها حصلت على الشهادة الذهبية لاستكمال مسار القضاء على مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى حيث كانت مصر من الدول ذات المعدلات العالية في الاصابة .

القاهرة الإخبارية: 8 شهداء جراء قصف منازل سكنية بمخيم المغازى وسط قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 8 شهداء جراء قصف منازل سكنية بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

الأرصاد الجوية: تكاثر للسحب الممطرة على الإسكندرية وبلطيم ودمياط

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (الإسكندرية - بلطيم -دمياط - بورسعيد ) ومناطق متفرفة من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة .

الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

شبورة كثيفة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 31 ديسمبر حتى الجمعة المقبل 5 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تنسحب من مدينة ومخيم طولكرم بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن قوات الاحتلال تنسحب من مدينة ومخيم طولكرم بالضفة الغربية.

جامعة حلوان تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الكليات

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات وأعمال الامتحانات، وإعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لجميع الطلاب، حيث تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب .

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال اختار إبادة شعبنا بدلا من الاعتراف بدولتهم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الاحتلال اختار إبادة الفلسطينيين بدلا من الاعتراف بدولتهم متابعة: "على المجتمع الدولي أن يعترف بهزيمته أمام اختبار الإنسانية بسبب فشله في وقف الإبادة للشعب الفلسطيني وأن الاحتلال سرق عاما من الشعب الفلسطيني كما سرق الاحتفال بالعام الجديد"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

استشهاد خطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة فى قصف إسرائيلى بغزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، الأحد، استشهاد وزير الأوقاف وخطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

تخبط إسرائيلى.. تعديلات فى الحكومة تطيح بإيلى كوهين من وزارة الخارجية

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، الأحد، الإطاحة بوزير خارجية الاحتلال أيلى كوهين من منصبه عقب تصريحاته التى أكد فيها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية بالكامل حول هجوم 7 أكتوبر الماضى الذى شنته الفصائل الفلسطينية فى غزة على مستوطنات الغلاف.

دخول 180 شاحنة مواد إغاثية لغزة واستقبال 145 حملة الجوازات المصرية

يواصل اليوم الأحد فتح معبر رفح الحدودى بين مصر وقطاع غزة ودخول دفعات جديدة من شحنات مواد الإغاثة واستقبال الجرحى والمصابين وحملة الجوازات الأجنبية.

شاهد مشروع القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور للعاصمة الإدارية

يبدأ مسار القطار الكهربائي الخفيف، من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة -الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول 105 كم وعدد 19 محط .

استشهاد مسعف وإصابة آخر جراء استهدافهما من طيران الاحتلال بقطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، باستشهاد مسعف وإصابة آخر جراء استهدافهما من طيران الاحتلال بقطاع غزة.

مسؤولون بالجيش الإسرائيلى: الحرب الحالية لن تقضى على إطلاق الصواريخ من غزة

قال مسؤولون فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، إنهم يؤمنون بأن الحرب الحالية ضد الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، لن تنجح فى القضاء بشكل تام على قدرات إطلاق الصواريخ من القطاع، وذلك صبيحة ليلة عقد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو "وحيدًا" مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن الحرب ستستغرق شهورا طويلة حتى تحقق أهدافها، وهو مؤتمر اعتذر عنه ووزير الدفاع يواف جالانت ووزيرا حكومة الطوارئ المعروفة اختصارًا بـ "كابينيت الحرب".

تبدأ خلال ساعات.. 2024 سنة كبيسة وفبراير 29 يوما فى حدث يتكرر كل 4 سنوات

ساعات قليلة تفصلنا عن العام ميلادى الجديد 2024، وطبقا للحسابات ستكون السنة الشمسية الميلادية 2024 سنة كبيسة عدد أيامها 366 يومًا وليس 365 يومًا وهو الحدث الذى يتكرر كل 4 سنوات.

تنضم رسميا للبحرية المصرية.. وصول الفرقاطة "القدير" إلى قاعدة الإسكندرية

فى إطار ما تنفذه القوات المسلحة من استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسية ومختلف الأسلحة التخصصية وفقاً لرؤية القيادة السياسية بما يعظم من قدرات وإمكانيات القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن القومى المصرى، وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الفرقاطة " القدير" من طراز (MEKO-A200) ، بعد إتمام إجراءات استلامها بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحرى المصرى، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وفى تقليد بحرى أصيل شاركت عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر فى تنفيذ إستعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية احتفالاً باستقبال الفرقاطة "القدير".

الأمم المتحدة تعليقا على تحقيق ”الخليج 365”: يجب فتح تحقيق فورى وكامل

تلقت ”الخليج 365” ردا من رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي، على تحقيق ”الخليج 365” الاستقصائي الذي وثق سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من الشهداء الفلسطينيين.

خلال 24 ساعة.. إسرائيل ارتكبت 12 مجزرة فى غزة راح ضحيتها 150 شهيدا فلسطينيا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيد و 286 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فصيل فلسطينى: تحقيق الخليج 365 يكشف إجرام الاحتلال الإسرائيلى ضد شعبنا

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأحد، أن ما ورد في تقرير الخليج 365 حول سرقة جثامين الشهداء، وسرقة أعضاء بعضهم، وسلخ جلود البعض الآخر، يكشف مدى الإجرام الذى توغلت قوات الاحتلال في ارتكابه بحق الشعب الفلسطيني عموما وأهالي غزة خصوصاً.

وزير المالية: ملتزمون بمسار تحسين الأجور عام 2024 لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. رفعنا الدخل مرتين فى 2023 للعاملين بالدولة والمعاشات.. زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.. وارتفاع مخصصات المعلمين والأطباء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.

الصحة: عمليات زرع القرنية تتم بقرنيات مستوردة من بنوك خارجية.. وتؤكد: لم تجرَ حالة زراعة أعضاء واحدة من متوفى لشخص حى حتى الآن.. ولدينا 37 مركزا مرخصا لزراعة الأعضاء وما زلنا نعمل بنموذج التوصية بالتبرع

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ؛ حيث جاء التعديل فى مادة 5 الفقرة الرابعة / بند 1 من اللائحة ونص على" ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاما فى العمليات الأخرى، ويجوز بقرار من وزارة الصحة الاستثناء من هذا الشرط، بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التى تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك".