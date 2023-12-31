شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن عن 2000 وظيفة للأئمة والعمال.. والحد الأقصى للسن 40 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، إنه تم الاتفاق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على فتح باب التقدم لوظائف 1000 عامل و1000 إمام آخر يناير 2024 م، ورفع سن التقدم عند الإعلان إلى أربعين عامًا للأئمة والعمال، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة والعبرة بالكفاءة.

وسيعلن الجهاز لاحقًا عن شروط وآلية ومواعيد التقدم لكل من الإعلانين.