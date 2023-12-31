وزارة الصحة تكشف حقائق هامة عن مرض أنفلونزا الخنازير.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الحقائق الهامة حول مرض أنفلونزا الخنازير فى مصر والتى تضمنت:

1- أنه لا صحة لرصد أى إصابات بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير داخل مصر.

2- قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة يمتلك منظومة رصد متكاملة وبائيًا ومعمليًا لفيروسات الأنفلونزا، والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي.

3- يتم رصد نشاط الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسى، مع الإبلاغ الفورى عن أى نشاط غير معتاد.

4- لم يتم رصد أى تحورات أو سلالات جديدة لفيروس أنفلونزا الخنازير.

5- تم اكتشاف أنفلونزا H1N1 لأول مرة فى العالم فى المكسيك فى أبريل 2009، وقد عرفت خطأ بأنفلونزا الخنازير نظرًا لتشابه العديد من جينات الفيروس مع جينات فيروسات الأنفلونزا التى تصيب الخنازير فى أمريكا الشمالية.

6- أعلنت منظمة الصحة العالمية H1N1 وباءً عالميًا بتاريخ 11 يونيو 2009.

7- قامت منظمة الصحة العالمية بإعلان انتهاء حالة الوباء فى 10 أغسطس 2010.

8- أصبح فيروس H1N1 من الفيروسات المتوطنة بالعالم ولم ينتج عنه أى جوائح تالية.

9- تم إدراجه فى التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وكانت مصر من الدول السباقة فى إدخال التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية (المتضمنة H1N1).