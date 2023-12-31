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وزارة الصحة تكشف أهمية لقاح المكورات الرئوية للحماية من 3 أمراض خطيرة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم المكورات الرئوية هام للوقاية من الالتهاب الرئوى والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائى.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم المكورات الرئوية هام لكل من :

1- الأطفال 

2- كبار السن فوق سن 65 عاما 

3- لأصحاب الأمراض المزمنة 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح المكورات الرئوية يحمى من:

1- الالتهاب الرئوى 

2- التهاب الأذن الوسطى 

3- الالتهاب السحائى

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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