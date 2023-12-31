شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهمية لقاح المكورات الرئوية للحماية من 3 أمراض خطيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم المكورات الرئوية هام للوقاية من الالتهاب الرئوى والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائى.
وقالت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم المكورات الرئوية هام لكل من :
1- الأطفال
2- كبار السن فوق سن 65 عاما
3- لأصحاب الأمراض المزمنة
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح المكورات الرئوية يحمى من:
1- الالتهاب الرئوى
2- التهاب الأذن الوسطى
3- الالتهاب السحائى
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