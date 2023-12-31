شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 11 معلومة عن متحور كورونا الجديد المنتشر بـ 40 دولة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 1- هو متحور من سلالة BA.2.86 اللي هو أحد متحورات كوفيد 19 الأصلي.



2- اكتشف أول مرة في أمريكا في سبتمبر 2023.

3- المتحور موجود حاليا في أكثر من 40 دولة حول العالم.



4- تأثيرة منخفض على الصحة العامة.

5- 44 ٪ من إصابات كورونا في أمريكا حتى نصف ديسمبر الحالي بسببة.

6- لدية قابليه أكثر على الانتشار مقارنة بغيرة من المتحورات ولكن لاتزيد خطورتة الصحيه عنهم.



7- لدية طفرة واحدة في البروتين الشوكي له تميزة عن BA.2.86 و تجعلة أكثر قدرة علي مهاجمة الخلايا.

8- ويعتقد أن اللقاحات الحالية تنتج اجسام مضادة له ولو بدرجة أقل ولكنها قد تحقق مناعة ولو جزئية .



9- تتشابه اعراضة مع كوفيد 19 ومتحوراته وغير معروف حتي الآن أن له أعراض مختلفه والاعراض تعتمد علي مناعة وصحة المصاب العامة.

10 - أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تتمثل فى :- حمي سعال ضيق تنفس، ألم عضلات صداع فقدان التذوق أو/ والشم ، إلتهاب الحلق احتقان و/ أو سيلان بالأنف.

11- ويمكن الوقاية من المتحور الجديد عن طريق تطهير الأيدي والاسطح بشكل مستمر وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة غير جيدة التهوية واستخدام الماسكات إذا استدعت الظروف.