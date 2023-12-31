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الصحة تكشف 11 معلومة عن متحور كورونا الجديد المنتشر بـ 40 دولة بالعالم

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القاهرة - سامية سيد - 1-  هو متحور من سلالة BA.2.86 اللي هو أحد متحورات كوفيد 19 الأصلي.


2-  اكتشف أول مرة في أمريكا في سبتمبر 2023.

 

3- المتحور موجود حاليا في أكثر من 40 دولة حول العالم.


4- تأثيرة منخفض على الصحة العامة.

 

5- 44 ٪ من إصابات كورونا  في أمريكا حتى نصف ديسمبر الحالي بسببة.

 

6-   لدية قابليه أكثر على الانتشار مقارنة بغيرة من المتحورات ولكن لاتزيد خطورتة الصحيه عنهم.


7-  لدية طفرة واحدة في البروتين الشوكي له تميزة عن BA.2.86 و تجعلة أكثر قدرة علي مهاجمة الخلايا.

 

8- ويعتقد أن اللقاحات الحالية تنتج اجسام مضادة له ولو بدرجة أقل ولكنها قد تحقق مناعة ولو جزئية .


9- تتشابه اعراضة مع كوفيد 19 ومتحوراته وغير معروف حتي الآن أن  له أعراض مختلفه والاعراض تعتمد علي مناعة وصحة المصاب العامة.

 

10 - أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تتمثل فى :- حمي سعال ضيق تنفس، ألم عضلات صداع فقدان التذوق أو/ والشم ، إلتهاب الحلق احتقان و/ أو سيلان بالأنف.

 

11- ويمكن الوقاية من المتحور الجديد عن طريق تطهير الأيدي والاسطح بشكل مستمر وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة غير جيدة التهوية واستخدام الماسكات إذا استدعت الظروف.

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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