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فاكسيرا للمصابين بمتحور كورونا الجديد: استمر فى العزل لمدة 10 أيام

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القاهرة - سامية سيد - وكانت  وزارة الصحة والسكان كشفت عن 11 معلومة جديدة عن المتحور الجديد  لفيروس كورونا الجديد JN.1 والتى تشمل:

1-  هو متحور من سلالة BA.2.86 اللي هو أحد متحورات كوفيد 19 الأصلي.


2-  اكتشف أول مرة في أمريكا في سبتمبر 2023.

 

3- المتحور موجود حاليا في أكثر من 40 دولة حول العالم.


4- تأثيرة منخفض على الصحة العامة.

 

5- 44 ٪ من إصابات كورونا  في أمريكا حتى نصف ديسمبر الحالي بسببة.

 

6-   لدية قابليه أكثر على الانتشار مقارنة بغيرة من المتحورات ولكن لاتزيد خطورتة الصحيه عنهم.


7-  لدية طفرة واحدة في البروتين الشوكي له تميزة عن BA.2.86 و تجعلة أكثر قدرة علي مهاجمة الخلايا.

 

8- ويعتقد أن اللقاحات الحالية تنتج اجسام مضادة له ولو بدرجة أقل ولكنها قد تحقق مناعة ولو جزئية .


9- تتشابه اعراضة مع كوفيد 19 ومتحوراته وغير معروف حتي الآن أن  له أعراض مختلفه والاعراض تعتمد علي مناعة وصحة المصاب العامة.

 

10 - أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تتمثل فى :- حمي سعال ضيق تنفس، ألم عضلات صداع فقدان التذوق أو/ والشم ، إلتهاب الحلق احتقان و/ أو سيلان بالأنف.

 

11- ويمكن الوقاية من المتحور الجديد عن طريق تطهير الأيدي والاسطح بشكل مستمر وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة غير جيدة التهوية واستخدام الماسكات إذا استدعت الظروف.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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