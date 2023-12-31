شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسى بالعام الجديد: نعاهدكم على مواصلة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد داعيا المولى -عز وجل- أن يجعله عاما خيرا وأمنا وسلاما على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم وأن يعيد هذه المناسبة على فخامة الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن ينعم على مصرنا الغالية بالآمن والسلام والاستقرار.

وقال نقيب الإعلاميين بهذه المناسبة نعاهدكم يا سيادة الرئيس على مواصلة العمل الجاد وبذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل رفعه هذا الوطن كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم وازدهار..

ودعا نقيب الإعلاميين الشعب المصرى الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية واستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.