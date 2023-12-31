هيئة الدواء: الأطفال أكثر عرضةً للإصابة بعدوى الأذن الوسطى

وأضافت هيئة الدواء المصرية أن التهاب الأذن الوسطى عبارة عن عدوى تُصيب الأذن الوسطى، وهي المساحة المملوءة بالهواء التي تقع خلف طبلة الأذن، وتحتوي على عظام الأذن الاهتزازية الصغيرة.

وتابعت هيئة الدواء: الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن الوسطى عن البالغين؛ لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية، ونظراً لأن مناعتهم أقل من مناعة البالغين.

