التعليم العالى: القومى للبحوث يطلق قافلة طبية فى القليوبية لـ2850 مستفيدا

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية القوافل الطبية التى يقوم بها المراكز البحثية ودورها فى المشاركة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة الوصول لحلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث على الدور الذى يقوم به المركز تجاه المجتمع فى حل المشكلات المُجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلًا لتوجيهات ومُبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، إلى قيام المركز بإطلاق قافلة طبية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، موضحًا أن هذه القافلة جاءت برئاسة الدكتورة نبيلة عبدالمقصود رئيسة لجنة التنمية المجتمعية ورئيسة القوافل الطبية بالمركز.

وأضاف أن هذه القافلة تم إطلاقها يوم الخميس 28 ديسمبر الجارى، تضمنت التخصصات (الباطنة، الجلدية، الأطفال، النساء والتوليد، أمراض القلب، والرمد، وطب الفم والأسنان)، معربًا عن سعادته بنجاح القافلة الطبية، ومؤكدًا أن المركز يحرص على تنظيم مثل هذه القوافل الطبية بشكل مستمر فى مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نبيلة عبدالمقصود على أن القافلة تضمنت العيادات المُجهزة المُتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث، بالإضافة إلى قيام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، وصرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز، موضحة أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التى قدمتها القافلة أكثر من 2850 مواطن، من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية.

وأشاد المرضى والمشاركون فى القافلة بالجهود التى يبذلها المركز القومى للبحوث فى تقديم الرعاية الصحية المُتكاملة للمواطنين.