بعد سرقة 9 هواتف.. الداخلية تضبط عصابة السرقة من داخل شركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط (3 أشخاص "أحدهم مندوب مبيعات بأحد محال بيع الهواتف المحمولة)؛ لقيامهم بسرقة 9 هواتف محمول من داخل الشركة محل عمل أحد المتهمين.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلين سيئي النية (مالكا محلين هواتف محمول) وكذا مبالغ مالية حصيلة بيع المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.