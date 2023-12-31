عشق ممنوع وكنز ملعون.. حكايات انتهت خلف القضبان في حصاد 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قبل بدء العام الجديد بعدة ساعات شهد الشارع المصري العديد من الجرائم، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

يرصد الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا والحوادث:

حكم نهائي وبات.. "آثار الزمالك"

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قبول طعن مالك شقة الزمالك، وزوجته شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن 5 سنوات، وإلغاء الغرامة المقضي بها.

قتل في المول

في 22 نوفمبر 2023، طارد "رمضان" عاملة نظافة في سنتر شهير بالحي الرابع في أكتوبر، طالب منها الزواج فرفضت، فهددها "يا اتجوزك يا هقتلك".

كعادتها كل يوم باشرت "سمية" عملها في تنظيف دورات المياه بمول شهير بأكتوبر لكن ذئب مترصد كتب نهايتها بطريقة بشعة تحت أنظار زميلتها لتسقط ضحية عشيق زائف على غرار جريمة الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة.

حكم نهائي.. قضية الآثار الكبرى

قضت محكمة النقض، في أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في قضية الآثار الكبرى، بحبس حسن راتب 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، والسجن 5 سنوات لعلاء حسانين وغرامة مليون جنيه، والسجن لمدة عامين لباقي المتهمين، والتحفظ على مواقع الحفر.

كما قضت ببراءة علاء حسانين من تهمة إتلاف قطع أثرية.

القصة الحقيقية لـ "سفاح الجيزة"

صدى واسع أحدثه مسلسل "سفاح الجيزة" على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أصبح المسلسل المستوحى من أحداث حقيقة ضمن الوسوم الأعلى تداولًا على موقع X (تويتر سابقًا).

نهاية مذبحة الريف الأوروبي

في 2 يناير 2023، أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على قضية "مذبحة الريف الأوروبي" التي شهدتها مصر منتصف 2022، إذ أقدم المتهم "عاطف. م" على قتل 5 من أسرة واحدة بعدما احتدم الخلاف بين المتهم والمجني عليه الأب بسبب رفض الأخير مصاهرته.

قتل المتهم صديقه بطعنات متفرقة في جسده، ثم قتل ابنته الكبرى "هناء" بعدما شرع في هتك عرضها بدس المخدر في طعامها، ثم قتل شقيقتها "منار" من غير سبق إصرار أو ترصد، كما قتل حفيدة وحفيد المجني عليه الأول (طفلي الأولى).

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا.

أحداث إعصار دانيال في ليبيا

كان من ضمن الأحداث المؤسفة خلال العام والتي اتشحت خلاله بني سويف بالسواد، مصرع 74 شابا من جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية، وقد جاء من بينهم 68 من قرية الشريف، و 6 من قرى فزارة، وقمبش وبني عتمان، وسدس، التابعة لمركز ببا.

قضية طبيب الساحل

في 12 يونيو 2023، شهدت مصر جريمة بشعة بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على الطبيب أسامة صبور مدفونًا داخل عيادة زميله المتهم أحمد شحته بالساحل.

اعترف المتهم بأن علاقته بالضحية مكنته من العلم بتيسر حالته المادية ودوام حيازته لعملات أجنبية وبطاقات ائتمانية، فاتفق مع محامية وممرض في مايو الماضي على سرقته بعدَ أنْ تَستدرجَهُ المحاميةُ إلى وَحدةٍ سكنيةٍ يستأجرُها العاملُ بحجةِ توقيعِ كشفٍ طبيٍّ منزليٍّ فيها.

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة الطبيب المتهم أحمد شحته والممرض بالإعدام شنقًا والسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.

سيدة فاقوس التي طبخت طفلها

في أبريل 2023، أثار جريمة "سيدة فاقوس" الرأي العام في مصر، بعدما أقدمت أم على قتل طفلها وقطعت جثته ثم أكلت رأسه.

وقالت المتهمة البالغة من العمر 30 عامًا إنها قتلت طفلها بضربات بعصا على رأسه واستخدمت ساطورا لتقطيعه ووضعت جثته داخل جردل وأكلت رأسه بعد طهيها، مضيفة "كنت خايفة على ابني وعايزة أرجعه في بطني تاني علشان أحافظ عليه".

وقضت محكمة جنايات الزقازيق بإيداع المتهمة مستشفى الصحة النفسية والعصبية لتلقي الرعاية اللازمة بعد ثبوت عدم إدراكها لأفعالها ومعاناتها من ضلالات الاضطهاد وهلاوس.

أحرق زوجته بسبب طلب الطلاق

في أكتوبر 2023، قتل زوج شريكة حياته وأحرق جثتها بسبب طلبها الانفصال عنه بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

كشفت التحقيقات أن الضحية تبلغ من العمر 29 سنة، بها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين، واتهمت الأسرة زوجها "ع.ع"، بارتكاب الواقعة.

أوضحت التحقيقات أن الزوجة الضحية، سبق لها الزواج 4 مرات، وأنها لا تنجب، ومتزوجة للمرة الخامسة من شخص يدعى "ع" وأنه متزوج من أخرى، وبينهما خلافات كثيرة فطلبت الطلاق من قبل عدة مرات، وتركت منزل الزوجية أكثر من مرة.

قتل بالرصاص في جامعة القاهرة

في 27 سبتمبر 2023، أطلق موظف النار على زميلته داخل مبني رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة، ما أسفر عن مفارقتها الحياة في الحال.