قبل مناقشته.. ننشر تقرير البرلمان بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ويهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).

وفيما يلي نص التقرير الكامل.