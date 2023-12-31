شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الصحة لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين برأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، مؤكدا انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بالوزارة على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة تنفيذ الخطة، وتذليل أي عقبات قد تعيق تنفيذها.

”الخليج 365” يستعرض خطة تأمين احتفالات المصريين بعيد رأس السنة الميلادية والتى تتضمن:

1- التواصل المستمر على مدار الساعة، مع غرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات.

2- رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات خاصةً القريبة من الطرق الصحراوية والسريعة، في كل المحافظات.

3- توفير مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية بالغرفة الوقائية.

4- توفير الأمصال العلاجية بالمستشفيات.

5- سحب عينات من (الأغذية، والمياه) وتحليلها بالمعامل المركزية وفروعها.

6- الخطة تضمنت تمركزات سيارات الإسعاف وفرق الانتشار السريع، حيث تشمل الخطة 502 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بمحيط الكنائس، والحدائق، والأماكن العامة، وعلى الطرق السريعة، وأماكن التجمعات.

7- توفير 11 لانش إسعاف نهري.

8- توافر أرصدة ومخزون استراتيجي من أكياس الدم والبلازما ببنوك الدم في جميع المحافظات.

9- مراجعة نسب أشغال الأسرة بالمستشفيات وتضم (الداخلي، العناية المركزية، الحروق) وأجهزة التنفس الصناعي.

10- توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأكسجين الطبي بالمستشفيات.