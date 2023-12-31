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الأوقاف: بدء الترم الثانى للدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية 2023/ 2024

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القاهرة - سامية سيد - اعلنت وزارة الاوقاف انطلاق فعاليات الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023م – 2024م يوم السبت 30 / 12 / 2023م  

 

جدير بالذكر، أن عدد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف (35) مركزًا ، وأن الدراسة بها يومي  السبت والثلاثاء من كل أسبوع، وأن عدد الدارسين بالسنة التمهيدية ( 1700 ) ، وعدد الدارسين بالفرقة الأولى ( 3176 ) ، وعدد الدارسين بالفرقة الثانية ( 1480).  

 

وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع ، وغرس القيم النبيلة ، والأخلاق الكريمة ، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية. 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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