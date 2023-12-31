شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، لتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان، فى مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية

يأتي ذلك في إطار التعاون بين النيابة الإدارية، وجامعة حلوان، في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.

وشَهدَ مراسم التوقيع من جانب النيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار أيمن النَحّال، مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار ساهر أنور، مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار إيهاب عادل، وكيل الإدارة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة سها السعدني، عضو إدارة منظومة المتغيرات المكانية.

وشَرُفَ مراسم التوقيع من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام محمد رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد محمد السروجي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد محمد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل لطفي حسن، عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، والدكتور ياسر محمد جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.

رئيس النيابة الإدارية ورئيس جامعة حلوان

رئيس النيابة الإدارية ورئيس جامعة حلوان