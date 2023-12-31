شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير النقل يعلن تشغيل 6 محطات مترو تجريبيا بالخط الثالث غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: الأوقاف: بدء الترم الثانى للدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية 2023/ 2024 وزارة النقل تعقد مؤتمرا لبحث تعظيم سياحة اليخوت فى مصر.. الثلاثاء وزير التعليم يشهد احتفالية "مشروع الشراكة بين المدارس والجامعات" وزارة التموين تبدأ صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر يناير غدا وزارة النقل توفر أتوبيسات وأماكن انتظار للسيارت بمحطات القطار الكهربائي الخفيف وزير العمل يؤكد حرص "الجمهورية الجديدة" على حماية ورعاية عُمالها فى الخارج الزراعة: مشروعات عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء وزير التعليم العالى يهنئ المجتمع الأكاديمى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد وزير العمل يلتقى اللجنة التوجيهية لمشروع " مهنى 2030 " وزير الأوقاف ينعى الشيخ يوسف سلامة خطيب المسجد الأقصى وزير النقل يعلن تشغيل 6 محطات مترو تجريبيا بالركاب بالخط الثالث غدا التضامن تطلق مرحلتين جديدتين ببرنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج الصحة: إجراء 2 مليون و23 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع وزير الرى: تطهير 117 مخر سيل بأطوال ‫318 كيلو مترا الرى: إزالة 5 آلاف و503 مخالفات على النيل فى 2023 وزير الزراعة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد الصحة: فحص 2 مليون و390 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية خطة الصحة لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية.. إنفو جراف

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