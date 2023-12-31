شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الإثنين 1 يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الإثنين 1 يناير 2024 .

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى غدا شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

كما تشهد القاهرة الكبرى غدا طقس معتدل نهاراً على بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، وسط توقعات بأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 تقريبا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والجيزة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والقليوبية العظمى 20 درجة والصغرى 14.