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وزير التموين يلزم الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسلع المنتجات الاستراتيجية

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنه 2023 بشات الضوابط اللازمة لتنفيذ قرار، رئيس مجلس الوزراء  باعتبار 7 منتجات كسلع استراتيجية وتضمن القرار إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمصنعة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع زيت خليط ، الفول المعبأ ، الارز ، اللبن ، السكر ، المكرونة ، الجبن الأبيض "بإصدار فواتير بيعية متضمنة البيانات التى  توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع للمنتجات "

 

كما تضمن القرار  إلزام الشركات بأن تدون على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح، ووضع ملصق " ستيكر" على عبوة المنتج ويدون فوق السعر عبارة " الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك" شاملا الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة او المحو ويجوز ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمة .

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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