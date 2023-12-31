شكرا لقرائتكم خبر عن "الفلسطينى للإحصاء": عدد شهدائنا خلال عام 2023 هو الأكبر منذ نكبة 1948 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للإحصاء فى فلسطين، اليوم /الأحد/، أن حصيلة الشهداء لعام 2023 هى الأكبر منذ نكبة 1948.

وأوضح الجهاز - فى بيان اليوم، بالتزامن مع نهاية عام 2023 - أن عدد الشهداء فى فلسطين منذ بداية العام بلغ 22 ألفا و404 شهداء، منهم 22 ألفا و141 شهيدا منذ السابع من أكتوبر بنسبة 98% لقطاع غزة، من بينهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امرأة، بينما بلغ عدد الشهداء فى الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيداً، منهم 111 طفلا و4 نساء.

وأشار البيان إلى استشهاد أكثر من 100 صحفي، وفقاً لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، فى حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم فى قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء، إلى جانب نزوح ما يقرب من مليون و900 ألف مواطن فلسطينى داخل القطاع.

وأظهر التقرير أنه مع نهاية 2023، وصل عدد السكان فى قطاع غزة 2.3 مليون نسمة، منهم 1.06 مليون طفل دون سن الـ18 يشكلون ما نسبته 47% من سكان القطاع، لافتا إلى أنه بعد أكثر من شهرين من العدوان الإسرائيلى على غزة، فإن هناك ما نسبته 40% من الشهداء من الأطفال، ونحو 30% من النساء.

ووفقاً لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد بلغ عدد الأسرى القابعين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى نحو 7800 أسير حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، بينما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) 2870 معتقلاً.

وأضاف الجهاز المركزى، أن هناك أكثر من 745 ألف مستوطن فى 151 مستوطنة مُقامة على الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية حتى نهاية عام 2022، كما قام الاحتلال بهدم وتدمير ما يزيد عن 1200 مبنى ومنشأة بشكل كلى أو جزئى فى الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

واختتم البيان بالإشارة إلى قيام الاحتلال الإسرائيلى منذ عدوانه عبى قطاع غزة فى السابع من أكتوبر 2023، بتدمير ما لا يقل عن 65 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة الى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.