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الجاني هشم رأس مُسن.. شبرا الخيمة تودع العام بجريمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل مسن بضربة على الرأس بمنطقة شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

تلقى مدير مباحث القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بورود بلاغ بالعثور على جثة سبعيني مهشم الرأس.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين بالفحص والمعاينة مقتل "محمد هلال" 72 سنة، بضربة على الرأس وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

صرحت النيابة بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفي لتحديد وضبط المتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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