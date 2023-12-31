التموين: الانتهاء من المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي وجارٍ تنفيذ الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا موسعًا عن الموقف التنفيذي لمشروع جمعيتي قدمه أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، شمل ما تم تحقيقه في هذا المشروع خلال المراحل السابقة.

وأشار "المصيلحي" إلى أن المشروع حقق المستهدف منه حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك بالوصول إلى عدد منافذ مفتتحة في أنحاء الجمهورية تصل إلى 8215 منفذًا، حيث يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الأساسية والتموينية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتناول التقرير أن المرحلة الرابعة تم تنفيذها بالكامل وما يجري حاليًا هو الانتهاء من معاينة كل الطلبات ضمن المرحلة الخامسة والتي تشهد استقرارا في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين إدارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.

وتابع معاون الوزير أن منافذ جمعيتي تقوم بالمشاركة مع بدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية في صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية وصرف السلع الحرة.

وشدد على توجيهات وزير التموين بقيام إدارة المشروع بالوزارة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.

وأشار إلى غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة بنهاية اليوم واعتبارًا من 1/1/2024 لن تستقبل الوزارة أي طلبات جديدة لفتح المشروع.