السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء العالم بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2024، حيث أعرب في برقيات للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية، داعيا الله عز وجل أن يحمل العام الجديد الخير والرخاء لهم ولشعوبهم، وأن يكون بداية لعام خال من الصراعات يسوده العدل والمساواة بين الجميع، وأن تتضافر فيه كل الجهود لمواجهة التحديات من أجل مستقبل تنعم فيه شعوب العالم بالسلام والأمن والازدهار.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر في الخارج نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.

جاء فيها:"الأخوة والأخوات، أبناء مصر في الخارج إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2024.. داعيا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار وأن يكون محققا لأمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل وغد مشرق لأجيالنا القادمة..أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار .. وكل عام وأنت بخير..وتحيا مصر"

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بالعام الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم للرئيس وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام الرخاء والرقي.