شكرا لقرائتكم خبر عن سحب وتقديم ملفات ووظيفة معاون نيابة إدارية كلية الحقوق جامعة الفيوم وأزهر أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدًا الإثنين هيئة النيابة الإدارية، إجراءات سحب وتقديم ملفات ووظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى كليات الحقوق بجامعة الفيوم، وجامعة الأزهر فرع أسيوط دفعة 2023، ممن أتموا التسجيل الالكتروني وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة، والتى كانت أعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عصرًا.