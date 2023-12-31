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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 2024 مصر تجنى الثمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ6 محطات بالخط الثالث للمترو.. توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.. «التعليم»: الانتهاء من إجراءات عقد امتحانات الترم الأول
توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.. الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الوضع الاقتصادى العالمى وأداء القطاع المصرفى بالدولة.. ويوجه بتعزيز جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية
«التعليم»: الانتهاء من إجراءات عقد امتحانات الترم الأول
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