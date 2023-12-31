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الخليج 365: 2024 مصر تجنى الثمار

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القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ6 محطات بالخط الثالث للمترو.. توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.. «التعليم»: الانتهاء من إجراءات عقد امتحانات الترم الأول

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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