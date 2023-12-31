مقتل شاب متحدٍ للإعاقة على يد ابن خاله بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت محافظة القليوبية جريمة قتل مؤسفة راح ضحيتها شاب معاق ذهنيًا على يد ابن خاله.

البداية تعود إلى تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة بلاغ من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

وجه مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد وضبط مرتكبها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

التحريات توصلت إلى مقتل "محمد.س.ع." يعاني من إعاقة ذهنية، بعد ضربات على رأسه سددها له ابن خاله، وأمكن ضبط الأخير والأداة المستخدمة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة أقرب مستشفى تحت تصرف الطب الشرعي، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وسؤال أهلية المتوفي وباشرت التحقيقات.