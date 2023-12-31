أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام العام الجديد 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين، أول أيام 2024.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضاف، يوجد شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وتابعت الهيئة: "يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث %60 تقريبا تغزر مساءً على مناطق من الإسكندرية البحيرة - كفر الشيخ - دمياط ( تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساءً الى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث %20 تقريبا) على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: