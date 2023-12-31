جامعة الجلالة في المركز الـ19 بتصنيف الجامعات المصرية والـ55 على العربية

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، على أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات فى ختام عامها الثالث 2022/2023، حيث تصدرت الجامعة كأول جامعة أهلية بالمرتبة 19 على الجامعات المصرية، ورقم 55 على الجامعات العربية، طبقاً للتصنيف العربى للجامعات، مشيراً إلى أن التصنيف يعتمد على 4 مؤشرات رئيسية وهم: جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 30% والبحث العلمى 30%، والريادة والابتكار 20% والتعاون الدولى وخدمة المجتمع 20% وخلق مُعامل تأثير عربى، وقد تقدم للتصنيف 208 جامعة عربية، بينما استوفت شروط القبول 115 جامعة عربية ممثلة عن 16 دولة من إجمالى 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.

وكشف الشناوى، أن الجامعة لديها 17 مشروع بحثى، منهم 14 مشروع ممول حتى الان، بجانب 3 مشاريع بحثية مقدمة وقيد المراجعة، مما يعكس رؤية الجامعة فى أهمية ربط البحث العلمى بالتطبيق العملى، للسعى دائماً كنموذج يحتذى به على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

كما أستهلت الجامعة هذا العام بأستقبال وفدًا من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، المُصنفة ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، بحضور ممثلين عن معظم السفارات العربية والإفريقية، وذلك ضمن اتفاقية التعاون المُشتركة بين الجامعتين، كسابقة شراكة "مصرية - أمريكية" هى الاولى من نوعها، فى 8 برامج دراسية متمثلة فى (الهندسة الكهربائية، هندسة البرمجيات، تقنية الرسومات المعلوماتية، تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال، التسويق، نظم معلومات الحاسب، إدارة الأعمال الرياضية)، حيث يمكن للطالب الحصول على شهادتين، واحدة من جامعة الجلالة والأخرى من جامعة أريزونا ستيت، بدون مغادرة مصر، مما يوفر حوالى 75% من تكلفة الدراسة بالولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف الشناوى، أن جامعة الجلالة تتيح للطلاب الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المقدمة على ثقافة واحدة، مشيراً إلى بحث أوجه التعاون المشترك مع العديد من الجامعات الدولية منها فى بلجيكا والمجر وغيرهم، بجانب زيارة جامعة هيروشيما اليابانية فى إطار حرص جامعة الجلالة على ترسيخ سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، والتى تنص على قيام جامعة هيروشيما بإرسال 15 عضو هيئة تدريس إلى جامعة الجلالة فى عدة مجالات منها الهندسة وطب الأسنان، كما وقعت الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والبنوك منهم؛ البروتوكول المشترك لشركاء تحالف إقليم القناة وسيناء بمشاركة 13 جامعة حكومية وأهلية، وبروتوكول تعاون مع جامعة السويس، وجامعة القاهرة التكنولوجية، والكلية الفنية العسكرية، ومعهد إعداد القادة بحلوان، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومذكرة تفاهم بين برنامج الأطراف الصناعية بالجامعة ومؤسسة Human study الألمانية، مما يعكس زيادة أعداد الشراكات ومذكرات التفاهم فى ختام العام الثالث لجامعة الجلالة إلى 14 شراكة دولية، وعدد 18 بروتوكول تعاون مع جامعات ومراكز بحثية، وعدد 13 بروتوكول تعاون مع قطاع الصناعة والمجتمع المدنى، وعدد 6 بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الغير حكومية والبنوك.

وتابع الشناوى، أن الجامعة نظمت العديد من الأنشطة وورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية والمسابقات الرياضية، وتنظيم زيارات ميدانية علمية، ورحلات ترفيهية للطلاب، بجانب توفير فرص للتدريب الصيفى داخل الحرم الجامعى وخارجه بالتعاون مع أكثر من 25 شركة، لربط الدراسة الاكاديمية بالتدريب العملى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأكثر من 300 طالب بنظام الـ part time، داخل العديد من القطاعات الإدارية بالجامعة، بالإضافة إلى اجراء انتخابات اتحاد الطلاب 2022-2023، كما حصل عدد من طلاب الجامعة على شهادة أساسيات التحول الرقمى، بالإضافة إلى استضافة أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، واستضافة الجلسة التعريفية للإعداد لبرنامج التعاون الإقليمى الجديد مع الاتحاد الأوروبى بعنوان « Interreg NEXT MED»، كما استضافت كلاً من احتفالية «برايل عين الحياة» فى نسختها الثالثة، تحت شعار «كنز أمتنا الإنسان»، ومشروع تأسيس التحالف الشمال افريقى للميكروبيوم البشرى، والمشاركين فى المنتدى المصرى الروسى الرابع، ووفدًا طلابيا من كوريا الجنوبية، ولجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الاعلى للجامعات، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المؤتمرات منها المؤتمر الدولى الأول للأسنان بمشاركة 95 محاضر لأكثر من 16 ورشة عمل عن التطورات الحديثة العالمية فى تكنولوجيا الأسنان، والمؤتمر الدولى الثانى لعلوم الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى الصناعة والمجتمع، والدورة الثانية من "Nano Science Day" لتسليط الضوء على أحدث تطورات النانو تكنولوجى، بجانب المشاركة فى العديد من المعارض التعليمية داخل وخارج مصر.

وفى إطار تفعيل دور الجامعة فى الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع، فاز فريق طلابى من جامعة الجلالة بالمركز الأول على 18 جامعة، فى المسار التكنولوجى بمسابقة "رالى مصر لريادة الأعمال"، كما شاركت جامعة الجلالة مع Graphic Design بالعربى، فى إطلاق مسابقة لطلبة كليات الفنون بجميع الجامعات المصرية، حيث فاز عدد من طلاب مجال الفنون والتصميم بالجامعة بمراكز مميزة فيها، بالإضافة إلى تفعيل التعاون المشترك بين الجامعة ومكتبة مصر العامة، من خلال استضافة المكتبة المتنقلة لتوفير أكتر من 600 كتاب شهريًا للطلاب، كما استقبلت الجامعة عدد من الطلاب المتفوقين لذوى الهمم الفائزين بمنحة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية لإلحاقهم ببرنامج الشهادة المزودجة (إدارة الأعمال) بالتعاون مع جامعةASU الأمريكية، حيث يقوم عدد من الطلاب بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة، بمرافقة الطلاب الجدد لمساعدتهم وتقديم كافة أنواع الدعم الأكاديمى والمعنوى لهم.

كما نظم طلاب الجامعة حملة "جلالة الخير" لتعبئة وتوزيع شنط رمضان على العاملين بمدينة الجلالة، كذلك تم تنظيم العديد من حملات التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمى واخرهم لصالح اشقائنا فى فلسطين، كما أطلقت جامعة الجلالة حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدى، بجانب توفيرها وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المُبكر عن سرطان الثدى، كما أطلقت اليوم الطبى للفحص المجانى لـ "السكر وضغط الدم وقياس الوزن"، وتنظيم عدة ندوات تثقيفية للطلاب والعاملين بالجامعة منها ندوة بعنوان "تحديات الأمن القومى المصري"، وندوة بعنوان «نعم للمشاركة.. لا للشائعات.. خليك ايجابي».

وأوضح د. محمد الشناوى، أن جامعة الجلالة تضم حتى الان أكثر من 8600 طالب، فى عدة مجالات منها (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامى، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الأساسية، العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، مشيرًا إلى أن الجامعة طرحت 41 برنامجًا دراسيًا فى 13 مجالاً دراسيًا خلال العام الدراسى 2022 – 2023، كما سيتم فتح برامج دراسية جديدة فى المستقبل القريب.