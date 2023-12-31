شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى مهنئًا بالعام الميلادى الجديد: أرجو الله أن يحمل بشائر السلام والخير والازدهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري العظيم، وجميع شعوب العالم، بمناسبة العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، راجياً من الله عز وجل أن يحمل العام الجديد بشائر السلام والخير والازدهار، وأن يكون عام أمان واستقرار ورخاء لمصر والوطن العربي، وأن تنعم الإنسانية كلها خلاله بالسلام والمحبة. كل عام وأنتم بخير.

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