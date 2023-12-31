شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية شريف شحاتة: 2023 كان عاما مليئا بالستر والنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الداعية شريف شحاتة، أن 2023 كان عاما مليئا بالستر والنعم، ولابد أن نثق أن كل ما يحدث هو بأمر الله سبحانه وتعالى.

واستشهد شريف شحاتة، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، بالآية الكريمة " وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ"، موضحا أن الإنسان خلق في كبد وتعب وهذا لا يعنى أننا لن نعيش سعداء ولكن لا ننسى أن هناك ابتلاءات في الحياة.

وتابع :"نحن نعيش في أشياء مكتوبة والله سيحاسبنا على أعمالنا، والابتلاء لتكفير الذنوب، حيث يربينا الله عز وجل ويعلمنا ويرفعنا درجات ".

وقال شريف شحاتة، إن الابتلاء عبارة عن تربية لأنك كنت بعيد عن الله وكذلك مغفرة، والابتلاء يكون بسبب أخطائنا أيضا، متابعا :"كل شيء يمكن أن نتخطاه ولكن من خلال العمل".