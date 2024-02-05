التغيرات المناخية بالغة الخطورة.. وكيل "الشيوخ" تطالب بالاعتماد على الأساليب الرقمية في زراعة المحاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن اتباع أساليب الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا يمثل أهمية كبيرة، وذلك في مواجهة العديد من التحديات؛ من بينها التغيرات المناخية بالغة الخطورة، والتي باتت تهدد الاستدامة الزراعية في بلد مثل مصر يعاني زيادة سكانية كبيرة، لا تواكبها زيادة في مصادر المياه، ولا الأراضي المتاحة للزراعة، وهنا لا بد من الإشادة بالتوسعات الزراعية غير المسبوقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي لولاها لكان ثمة أزمة طاحنة في توفير الغذاء.

وقالت فوزي، خلال كلمة لها بالجلسة العامة للشيوخ اليوم الإثنين، إن الزراعة الحديثة، أو كما يطلق عليها البعض الزراعة الذكية؛ تتطلب الاعتماد على التكنولوجيا بل والأساليب الرقمية في زراعة المحاصيل بطرق نظيفة ورشيدة في استخدام المياه والموارد الطبيعية الأخرى، مع الحرص على تخفيض التكلفة وتكثيف إجراءات وبرامج مكافحة الآفات، وأتصور -في هذا الصدد- أن وزارة الزراعة لديها استراتيجية متكاملة لتطبيق ذلك، الذي رغم تكلفته العالية، فإنه من وجهة نظري وعلى المدى الطويل هو الأكثر استدامة والأقل نفقة، واليوم فرصة مواتية لمعرفة المزيد عن جهود الوزارة في هذا الملف.

وأضافت وكيل "الشيوخ": أتصور أن وزارة الزراعة ربما قد تحتاج إلى تشريعات لتنظيم وتطبيق ودعم أساليب الزراعة الذكية؛ خصوصًا في ما يتعلق بتأسيس شركات وتعاونيات تقوم على تطبيق هذا النوع من الزراعة، وإقرار أنظمة تمويل ودعم للمزارعين لتشجيعهم على اتباع هذا النموذج، ونحن في مجلسنا الموقر على أتم الاستعداد؛ لبحث مثل هذه التشريعات والعمل على إعدادها لتكون بمثابة الحافز على انطلاقة واسعة في هذا المجال.